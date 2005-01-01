Спрогнозированы последствия возможного ядерного удара США

Жертвами применения ядерного оружия Соединенными Штатами станут десятки миллионов американцев даже в том случае, если противник не нанесет ответный удар, следует из аналитики в журнале Safety.

Ученые Мичиганского технологического университета спрогнозировали, что даже при «самом оптимистичном сценарии» ядерного нападения США, допускающем отсутствие гарантированного взаимного уничтожения, американцы так или иначе станут жертвами «экологического ответного удара». Такой сценарий повлечет за собой наступление ядерной зимы, глобальный голод и последующую гибель сотен миллионов человек по всему миру, считают эксперты, передает РИА «Новости».

Исследователи подсчитали, что использование Вашингтоном 7 тыс. ядерных боеголовок повлечет за собой смерть примерно 5 млн американцев. Потери среди гражданского населения от экологического ответного удара сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенных ракет составит не более 100 единиц.

При этом ученые подчеркивают, что такая оценка дается в соответствии с консервативным подходом, а при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы.

В апреле МИД заявлял, что США стремятся утаить свои многочисленные нарушения международных соглашений в области контроля над вооружениями.