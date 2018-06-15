Кадыров анонсировал новую песню Слепакова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал разгромную победу российской сборной над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу.

«Впереди еще матчи и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Так Кадыров прокомментировал сообщение Тины Канделаки о том, что «Слепаков был прав, а Кадыров еще не доходил до раздевалки».

Напомним, в сатирической песне Слепаков «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2. В Чечне призвали Слепакова извиниться, однако сам Кадыров над песней посмеялся и добавил, что у Слепакова есть чувство юмора, потому что он кавказец. Также он пригласил юмориста в Грозный и предложил вместе написать новую песню. Слепаков поблагодарил Кадырова за приглашение посетить республику и пожелал сборной России удачи на ЧМ.