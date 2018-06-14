На Тверской улице в Москве вместе с болельщиками гуляет медведь

После завершения матча открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках», в ходе которого сборная России разгромила команду Саудовской Аравии, ликующие болельщики, вышедшие на улицы российской столицы, встретили живого бурого медведя, сидящего на заднем сиденье кабриолета и громко дудящего в дудку.

Видео инцидента опубликовал один из пользователей сети на своей странице в Facebook.

На видеозаписи видно, что к автомобилю с фотоаппаратами и телефонами подходят болельщики в футболках с надписями «Перу» и «Мехико».

Напомним, в четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках». Феноменальный результат игры признали даже британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.