Ибрагимович предрек России победу на ЧМ-2018

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в преддверии старта чемпионата мира-2018 заявил, что Россия станет победителем турнира.

«Россия», – ответил Ибрагимович на вопрос, кто выиграет Мундиаль, передает «Матч ТВ».

«Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила», – пояснил свой прогноз швед.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четверг сборная России в матче открытия против Саудовской Аравии. Начало матча – в 19.00 (мск).