Чеченский министр вступился за российскую сборную

Сатирическая песня Семена Слепакова о футболе подставила игроков российской сборной, заявил министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Ребята еще ни разу не ударили по мячу. И вот так подставить их – а просмотры там миллионные – и, я считаю, унизить свою команду, наверное, все-таки неправильно. Чувство юмора здесь абсолютно ни при чем», – сказал Умаров, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что сборная России «сыграет достойно». «Не надо сейчас такими ошибками наотмашь бить ребят по лицу, перечисляя их фамилии», – отметил он.

Ранее Умаров уже предлагал Слепакову извиниться.

Напомним, в сатирической песне Слепаков «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2.

Юморист Евгений Петросян отмечал, что Слепаков поступил как недоброжелатель России, исполнив шуточную песню о футболистах.