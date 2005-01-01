Петросян не понял шутку Слепакова о Кадырове

По мнению юмориста Евгения Петросяна, его коллега Семен Слепаков поступил как недоброжелатель России, исполнив шуточную песню о футболистах сборной и главе Чечни Рамзане Кадырове.

Петросян не одобрил сатирическую песню Семена Слепакова, которую тот посвятил сборной России по футболу и главе Чечни Рамзану Кадырову. По задумке музыканта, Кадыров мог эффективно тренировать футболистов.

«Так могут поступать только недоброжелатели нашего государства. У нас сейчас самая главная задача – провести на самом высоком уровне чемпионат мира по футболу и, я бы сказал, превзойти мировой уровень. И это будет нашей главной гордостью. А выиграем мы или проиграем, не имеет значения. Это же спорт, это не более чем игра. Все зависит и от мастерства, и от расклада, как повезет. Поэтому пожелаем нашей сборной удачи», – цитирует слова Петросяна Nation News.

Юморист отметил, что Слепаков не должен был «путать сатиру с недоброжелательством».

Отметим, что Кадыров посмеялся над песней и добавил, что у Слепакова есть чувство юмора, потому что он кавказец.

Напомним, в сатирической песне Слепаков «назначил» Рамзана Кадырова тренером российской сборной, но под его руководством национальная сборная проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил юмористу извиниться.