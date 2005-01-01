Голикова назвала цель повышения пенсионного возраста

Решения по повышению пенсионного возраста ставят своей целью увеличение пенсий в долгосрочной перспективе, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Она также отметила, что индексация пенсий в 2019 году в феврале пройдет по действующей схеме, а с апреля – уже с учетом дополнительных доходов от пенсионной реформы, передает ТАСС.

Ранее в четверг правительство предложило поэтапно повыситьпенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 для женщин.

В правительстве России давно велось активное обсуждение пенсионной реформы. В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени будут обсуждать на законодательном уровне.

Президент Владимир Путин, говоря о возможном повышении пенсионного возраста в рамках прямой линии, напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно». Он также назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.

Стратегия, представленная в апреле Центром стратегических разработок, возглавляемым Алексеем Кудриным, предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.