Трамп посетовал на отсутствие возможностей решать мировые проблемы с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что если бы российский лидер Владимир Путин сидел рядом с ним на саммите G7 в Канаде «вместо кого-то другого», то они могли бы решить многие мировые проблемы, обсудив, в том числе, ситуацию на Украине и в Сирии.

По словам Трампа, участники саммита G7 в Канаде потратили, возможно, 25% времени на обсуждение России, передает ТАСС.

«И я сказал себе: «Разве не лучше было бы, если бы они [российская сторона] были здесь?» – заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

«Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него», – заявил Трамп, добавив, что «лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону», передает РИА «Новости».

«Думаю, возможно, у меня были бы с ними [с российской стороной] хорошие отношения, – добавил глава Белого дома, заверив, что он «не за Россию, а за США».

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». После этого сенатор США предложил запретить «принимать» Россию в G7.

В Кремле отметили, что Москва сейчас концентрируется на других форматах. В то же время Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не выходила из состава «большой восьмерки», это зарубежные лидеры отказались приезжать в Москву.