Сенатор США предложил запретить Трампу принимать Россию в G7

Американский сенатор Роберт Менендес внес в военный бюджет поправку, которая предлагает законодательно запретить главе США Дональду Трампу принимать Россию в G7 и восстанавливать G8.

Трампу предлагается забрать свои слова о возвращении к формату G8 и заявить, что Россию примут в G7 только после того, как она «прекратит подрывать правила миропорядка», а также передаст Украине Крым.

Менендес рассчитывает, что если конгрессмены примут бюджет, это поставит Трампа перед выбором: отвергнуть бюджет целиком или утвердить вместе с поправкой. Если Трамп воспользуется правом вето, Конгресс сможет преодолеть решение президента, передает РИА «Новости».

Конгрессмены часто пользуются этим приемом, чтобы вынудить президента пойти на тот или иной шаг.

Менендес полагает, что Трамп «игнорирует злонамеренное поведение» Москвы. Сенатор заявил, что только сам президент России Владимир Путин может всерьез рассматривать возможность восстановления G8. При этом сенатор считает членство в G7 «награждением» для России.

Напомним, Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле отметили, что Москва сейчас концентрируется на других форматах. Путин отметил, что Россия никогда не выходила из состава «Большой восьмерки», это зарубежные лидеры отказались приезжать в Москву.