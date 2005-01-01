Путин приглашением лидеров G7 в Москву послал Западу важный сигнал

«Эта формулировка – «будем рады видеть всех в Москве» – очень удачна с информационной точки зрения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов. Такой ответ Путина на заявление Трампа о том, что Россия должна вернуться в «Большую семерку», продемонстрировал, что Россия – сильный игрок.

В воскресенье Владимир Путин ответил на, казалось бы, неожиданное заявление Дональда Трампа, сделанное на саммите G7: Россия должна вернуться в «Большую семерку», вновь дополнив ее до «восьмерки». «Мы из нее не выходили, – сказал Владимир Путин. – Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве».

Последний саммит в формате «восьмерки» должен был состояться именно в России в 2014 году, но был сорван лидерами США и шести их стран-союзников. Путин, ответив Трампу, послал Западу важный сигнал, полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Эта формулировка – «будем рады видеть всех в Москве» – очень удачна с информационной точки зрения, – отметил эксперт. – Во-первых, Россия дает понять: мы не хотим никуда напрашиваться, но при этом не против, если другие страны пойдут нам навстречу. Это особенно актуально на фоне заявления Ангелы Меркель о том, что условием возвращения в G8 является «нормализация ситуации с Украиной».

Таким образом, мы показываем, что Россия готова к переговорам, но только при условии: никаких требований, обуславливающих эти переговоры, выдвигаться не будет, подчеркнул Абзалов.

Во-вторых, важно то, что сказано «будем рады видеть всех», а не, например, «будем рады провести саммит «восьмерки» в России».

«Москва показывает, что не важен сам формат «семерки» или «восьмерки» как таковой, а важен процесс взаимодействия, – отмечает Абзалов. – Мы таким образом напоминаем: практически все лидеры «семерки», за исключением нынешних президента США и премьер-министра Великобритании, посещали Россию. Синдзо Абэ ездит постоянно, Эммануэль Макрон у нас был, Меркель побывала незадолго до него, новый итальянский премьер Джузеппе Конте пока еще не был, но, скорее всего, приедет, с учетом его позиции».

Это очень правильная позиция – позиция страны, которая, с одной стороны, жестко не конфликтует с западными партнерами, а с другой, последовательно ведет свою линию, отмечает эксперт. «В том числе это выигрышно выглядит на фоне предстоящего чемпионата мира по футболу.

Россия еще раз продемонстрировала готовность к открытости и диалогу»,

– подчеркнул Абзалов. Он отметил: при этом мы дистанцируемся и от конфликтов внутри самой «семерки» (например, от конфликта Трампа с Джастином Трюдо), и от наших сложностей в отношениях с отдельными западными лидерами – с тем же Трампом или Терезой Мэй.