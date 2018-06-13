На полигоне «Ядрово» в Подмосковье на полную мощность заработала система дегазации

Подрядчик завершил тестирование и запустил на полную мощность систему откачки и сжигания свалочного газа на закрытой части полигона бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области.

Как передает ТАСС, в церемонии запуска участвовали посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос, зампред правительства Московской области Александр Чупраков и коммерческий директор компании – подрядчика Multriwell Юджин Тиммерманс.

«Мы заказали и поставили самый современный завод по дегазации. Сегодня запускаем его на полную мощность», – прокомментировал акционер оператора полигона «Ядрово» Алексей Волошин.

Как отметил Александр Чупраков, в настоящее время проводится дегазация четырех полигонов в региона.

«У нас есть программа по рекультивации и дегазации всех закрытых полигонов. Мы обязательно будем рекультивировать те полигоны, которые исчерпали свой ресурс и оказывают негативное воздействие, в том числе с использованием технологии дегазации, которая опробована на полигоне «Ядрово», – отметил Чупраков.

По его словам, в настоящее время факел уничтожает примерно 1,4 тыс. кубометров свалочного газа в час, но этот показатель может быть увеличен.

После накрытия склонов свалки специальным материалом полигон будет полностью изолирован, и свалочный газ перестанет просачиваться в атмосферу.

Напомним, 4 июня голландские специалисты завершили пусконаладочные работы и запустили в тестовом режиме завод по утилизации свалочного газа на старой карте полигона «Ядрово». В апреле на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы, завершился первый этап подготовки территории к дегазации.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что старые полигоны в регионе рекультивируются, это предполагает процесс дегазации, сбор фильтрата и высадку травы. В пресс-службе губернатора сообщали о формировании тела полигона «Ядрово», подготовленные участки накрывали пленкой для проведения дегазации.