Клименко рассказал, чем будет заниматься после увольнения с поста советника президента

По словам экс-советника президента Германа Клименко, он намерен заниматься улучшением качества диагностики онкологии и других заболеваний.

«За 3,5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем-то бегло, с кем-то очень плотно. Я уверен, что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний. Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься», – написал Клименко в Facebook.

Он добавил, что 2,5 года были интересными и самыми сложными в его жизни.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении своего помощника Владимира Кожина и советника Германа Клименко.