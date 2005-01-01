Путин уволил Клименко и Кожина с постов советников

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении своего помощника Владимира Кожина и советника Германа Клименко.

«Освободить Кожина Владимира Игоревича от должности помощника Президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Другим указом Владимир Путин освободил от должности своего советника по интернету Германа Клименко.

Также глава российского государства освободил от должностей своего советника Сергея Григорьева и Евгения Школова.

Ранее Путин подписал указ о назначении своим помощником Владислава Суркова, а также других помощников и советников.