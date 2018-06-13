Футболистов сборной Бразилии в Сочи заметили с водкой

В Сети появилось видео, на котором футболисты сборной Бразилии сидят за столиком с водкой и пивом.

Бразильцы устроили застолье перед тренировочными занятиями в Swissotel Kamelia Hotel Sochi, сообщает ФАН.

На накрытом для футболистов столе очевидцы заметили пиво и бутылку водки французской марки. За столом с бразильцами также сидели голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон Сантана ди Мораес вместе с коллегой по амплуа, футболистом итальянской «Ромы» Алисоном Бекером.

Сообщается, что охранники отеля не позволяли снимать футболистов.

Отметим, что накануне у полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо был день рождения – именно это событие и могли праздновать футболисты. Ранее бразильцы провели открытую тренировку, на которой поздравили Коутиньо, разбив о его голову несколько яиц и облив водой, согласно традициям.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.