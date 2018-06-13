Черчесов призвал болельщиков с усами прийти на первый матч ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков с усами прийти на первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

«Не знаю, о какой поддержке вы говорите. Но все болельщики с усами приходите на стадион», – сказал Черчесов, передает ТАСС.

Тренер имеет в виду флешмоб в поддержку российской сборной, организованный в соцсетях: участники выставляли фотографии, на которых они с усами.

Также Черчесов отметил, что игроки сборной России не реагируют на критику в свой адрес. «Нам всем хотелось бы, чтобы вокруг нашей команды было как можно больше позитива. Нам нужно самим создать такую атмосферу, чтобы позитив никуда не ушел. Мы постараемся сделать все для этого», – пообещал он.

Первый матч ЧМ-2018 пройдет 14 июня.