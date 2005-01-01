Британские СМИ под балалайку объяснили слабый уровень футбола в России

Британское издание The Guardian подготовило ролик, в котором под звуки балалайки представило краткой обзор истории российского футбола.

«Этим летом взгляды болельщиков будут обращены на Россию, однако надежды на футбольную сборную страны невелики. В настоящее время она занимает 70-е место в мире, на три места выше сборной Саудовской Аравии», – сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что «с момента распада Советского Союза России удалось выйти из групповых этапов только на одном международном турнире».

На прошлой неделе стало известно, что сборная России в июньском рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое 70-е место.

Позже сообщалось, что Международная федерация футбола изменит систему составления рейтинга национальных сборных в том числе в связи с тем, что принимающие крупные турниры команды из-за этой системы неизбежно опускаются в рейтинге.