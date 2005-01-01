Принцип составления рейтинга ФИФА решено изменить из-за сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) изменит систему составления рейтинга национальных сборных в том числе в связи с тем, что принимающие крупные турниры команды из-за этой системы неизбежно опускаются в рейтинге.

Члены совета ФИФА собрались в преддверии открывающегося во вторник в Москве конгресса федерации, главной темой повестки дня является вопрос изменения подсчета рейтинга национальных сборных. Нынешняя формула ранжирования, как считают члены совета, не всегда отображает реальную силу команд – команды нередко теряют позиции в рейтинге, если играют больше товарищеских игр, чем официальных, передает ТАСС.

«Мы решили изменить принцип составления рейтинга сборных. Он не всегда отражал реальную расстановку сил и был справедлив. Но сейчас я не смогу поделиться деталями, в этом надо долго разбираться, это для математиков», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Особенно негативно недостатки действующей формулы сказываются на рейтинге сборных стран, которые принимают чемпионат мира и в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи – так, во многом из-за этого сборная России в июньском рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое 70-е место.

Показатель, между тем, является очень важным: он будет учитываться при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.