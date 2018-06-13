Кабмин может в четверг внести в Госдуму проект о повышении пенсионного возраста

Кабинет министров может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста в четверг, сообщил источник в парламенте.

«Мы ждем, что завтра внесут», – сказал источник РИА «Новости».

В настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

7 июня стало известно, что российское правительство утвердит концепцию пенсионной реформы на заседании 14 июня.

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.