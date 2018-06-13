Военные получили первые БМП-2М с модулем «Бережок»

Артиллерийская бригада Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области получила на вооружение восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

«Артиллеристы из Кемеровской области получили первую партию модернизированных боевых машин пехоты. По гособоронзаказу поступило восемь БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Это первая поставка данной техники в Центральном военном округе», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЦВО.

Ранее сообщалось, что 16 БМП-2М до конца года поступят на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа.

БМП-2М – модификация БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Предназначена для транспортировки личного состава и повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Обитаемый двухместный боевой модуль «Бережок» – классическая башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Еще в 2015 году сообщалось, что Минобороны заинтересовалось установкой на БМП-2 и БМД-2 боевого отделения «Бережок».