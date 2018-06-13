Военные получили первые БМП-2М с модулем «Бережок»

Взгляд
13 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянам все больше близок смысл Дня России

День России – это хороший повод выразить любовь к своей странеФото: admnvrsk.ru
Страна отмечает День России. Поздравления пришли из Кремля, Белого дома и даже с космической орбиты. Праздник все сильнее начинает ассоциироваться у россиян не только с недавними достижениями, но и со временами Российской империи и даже Древней Руси. Подробности...
Перейти а раздел…

От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

Договоренности Кима с Трампом важны для всего мираФото: Anthony Wallace/Pool/Reuters
Историческая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном сопровождалась забавными эпизодами и привела к важнейшим договоренностям, главной из которых стала денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности от США. От такого сближения выигрывают региональные игроки, в том числе и Россия, чья прибыль может исчисляться десятками миллиардов долларов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Нидерланды и Украина договорились о суде по делу о крушении МН17
          Эрдоган пообещал использовать ЗРК С-400В Шереметьево образовались очереди из-за ЧМЕврокомиссия выдвинула Украине условие для нового транша помощиСША обвинили пятерых россиян в нарушении санкций
          Меркель обвинила Трампа в использовании устаревших данныхИнтенсивность движения по Крымскому мосту побила рекордНа Украине рассказали об оплате встречи Порошенко с ТрампомВ российских вузах выделили места для бесплатного обучения украинцев
          Президент Азербайджана после открытия газопровода в обход России прибыл с визитом в МосквуЭрдоган и Порошенко открыли газопровод в обход РоссииБританские СМИ рассказали о плюсах поездки на ЧМ-2018Учительницы опубликовали фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги

          Главная тема


          Россиянам все больше близок смысл Дня России

          «Герой казачества»


          На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР

          «твердый как пармезан»


          Кадыров отреагировал на песню Слепакова

          «на достойных условиях»


          На Украине рассказали о «секретных переговорах» с Россией по Донбассу

          основной танк


          Эксперты рассказали о выявленной в Сирии уязвимости российских Т-90

          российский МИД


          Захарова рассказала об «адской драке» членов G7

          ВВС Венгрии


          Авиацию НАТО подняли по тревоге из-за самолета-нарушителя с Украины

          «оранжевые» технологии


          В Сербии пытаются повторить украинский «автомайдан»

          образ «идеальной» женщины


          Британские ученые предложили усовершенствовать женское тело

          «дураки и дороги»


          Лев Пирогов: Скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, кто бы это заметил?

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Военные получили первые БМП-2М с модулем «Бережок»

          13 июня 2018, 09:43

          Текст: Анастасия Петрова

          Версия для печати

          Артиллерийская бригада Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области получила на вооружение восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

          «Артиллеристы из Кемеровской области получили первую партию модернизированных боевых машин пехоты. По гособоронзаказу поступило восемь БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Это первая поставка данной техники в Центральном военном округе», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЦВО.

          Ранее сообщалось, что 16 БМП-2М до конца года поступят на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа.

          БМП-2М – модификация БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Предназначена для транспортировки личного состава и повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

          Обитаемый двухместный боевой модуль «Бережок» – классическая башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Еще в 2015 году сообщалось, что Минобороны заинтересовалось установкой на БМП-2 и БМД-2 боевого отделения «Бережок».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............