Хазанов начал работу над новым мультфильмом про попугая Кешу

Артист Геннадий Хазанов дал принципиальное согласие продолжить работу над анимационным фильмом про попугая Кешу, новые серии которого собирается выпустить «Союзмультфильм».

«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», – приводит РИА «Новости» слова Геннадия Хазанова.

Напомним, в мае артист сообщил, что ему предложили озвучить попугая Кешу в продолжении советского мультфильма «Возвращение блудного попугая». Ранее председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что мультипликаторы намерены выпустить продолжение знаменитого мультфильма.

Первые части по сценарию Александра Курляндского выходили на экраны в 1980-х и 2000-х годах. Заглавного персонажа в первых трех выпусках озвучивал Хазанов.