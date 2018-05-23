Хазанов согласился озвучивать продолжение мультфильма про попугая Кешу

Народный артист России Геннадий Хазанов заявил, что ему предложили озвучить попугая Кешу в продолжении советского мультфильма «Возвращение блудного попугая».

«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем», – рассказал художественный руководитель Театра эстрады в эфире НСН.

Ранее председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что мультипликаторы намерены выпустить продолжение мультфильма «Возвращение блудного попугая», передает РБК.

«Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей – сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был».

По ее словам, что автором сценария выступил Александр Курляндский, который работал с оригинальным «Возвращением блудного попугая».

Новая лента может стать первым коммерческим полнометражным мультфильмом, который новая команда «Союзмультфильма» снимет самостоятельно. Стоимость нового полнометражного произведения может составить от 180 млн до 300 млн рублей.

Напомним, в начале мая «Союзмультфильм» опубликовал вторую серию нового «Простоквашино» в соцсетях. Первая серия мультфильма «Простоквашино» появилась в Сети 3 апреля.

Ранее писатель Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска киностудией «Союзмультфильм» новых серий мультфильма «Простоквашино».