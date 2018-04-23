Успенский пожаловался в Генпрокуратуру и СК на новую серию «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска киностудией «Союзмультфильм» новых серий мультфильма «Простоквашино», сообщил юрист Константин Леонтьев.

В заявлении Успенского, текст которого приводит Rambler News Service, говорится, что новая серия является «грубой переработкой» его произведений, «содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде)», а также персонажей.

«Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», – сказано в заявлении, направленном в Генпрокуратуру.

Писатель отмечает, что в первый же день показа первой серии мультсериала ее посмотрели свыше 13 млн раз. По его мнению, это «свидетельствует об особо крупном размере правонарушения».

Кроме того, Успенский написал открытое письмо Гарику Сукачеву, Юлии Меньшовой, Ивану Охлобыстину и другим актерам, озвучивавшим героев новых серий «Простоквашино». Он призвал отказаться от дальнейшего участия в проекте.

В «Союзмультфильме» в свою очередь выразили надежду на то, что конфликт с Успенским будет урегулирован в ходе переговоров. «У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов», – сообщил представитель киностудии, отметив, что представители «Союзмультфильма» ездили к писателю лично в попытке наладить диалог.

«Все права на экранизацию мультсериала «Простоквашино» принадлежат «Союзмультфильму». Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы», – добавили в киностудии.

В апреле в соцсетях появилась первая серия нового мультфильма «Простоквашино». Ее опубликовали в группе «Союзмультфильм». Обещают, что вторая серия появится в Сети в начале мая.