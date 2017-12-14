Названа дата выхода второй серии продолжения «Простоквашино»

Новая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появится в Cети в начале мая, сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Слащева рассказала, что вторая серия мультсериала выйдет «на ресурсах Mail.ru, а уже через неделю после этого первая и вторая серии появятся на YouTube, уже на (...) официальном канале «Союзмультфильма», передает РИА «Новости».

Кроме того, киностудия «Союзмультфильм» решил открыть десять новых мультклубов для детей, а также порядка десяти центров для подростков на базе анимационных кванториумов, передает ТАСС.

«Мы развиваем тему анимационных кванториумов, куда нам нужно подобрать тьюторов, педагогов, и они тоже хотят открыть десять центров по стране, базирующихся на кванториумах, но сделанных полностью «Союзмультфильмом», – рассказала Слащева, добавив, что клубы и центры должны появиться в ближайшие два года.

Она не исключила, что к работе будут привлечены ветераны анимации.

«Мы им сейчас сказали: «Ребята, приходите, помогите учить молодых», – заметила председатель правления киностудии.

Первый детский центр «СоюзМультКлуб» открылся в феврале в Москве на улице Академика Королева. В нем дети могут провести время с любимыми персонажами, посмотреть мультфильмы и создать свой собственный.

Напомним, в апреле в соцсетях появилась первая серия нового мультфильма «Простоквашино». Ее опубликовали в группе «Союзмультфильм».

Писатель, автор сценария оригинальной серии мультфильмов «Простоквашино» Эдуард Успенский заявил, что намерен судиться с создателями «Возвращения в Простоквашино».

При этом первая серия нового мультсериала оказалась очень популярной.