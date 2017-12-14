В Сети появилась новая серия «Простоквашино»

«Союзмультфильм» опубликовал вторую серию нового «Простоквашино» в соцсетях.

Вторая серия нового мультфильма «Простоквашино» появилась на ресурсах Mail.Ru Group, на сайте Кино Mail.Ru, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает ТАСС.

В новой серии герои пытаются провести электричество, запустив вентилятор, интернет и холодильник с помощью велосипеда почтальона Печкина.

Напомним, первая серия мультфильма «Простоквашино» появилась в Сети 3 апреля.

Голосом дяди Федора говорит 11-летний актер Алексей Онежен, его маму озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина – сын Олега Табакова Антон.

Первую серию современного «Простоквашино» посмотрели более 25 млн раз.

«Трое из Простоквашино» – советский рисованный мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», вышел в 1978 году. Эпизоды в соцсетях будут выходить в официальных группах киностудии «Союзмультфильм».

Писатель Эдуард Успенский обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска киностудией «Союзмультфильм» новых серий мультфильма «Простоквашино».