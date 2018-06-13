В Риме заявили об особой роли России в судьбе Европы

Россия является фундаментальным союзником Запада в борьбе против терроризма, с ней необходимо сотрудничать для защиты европейской цивилизации от экстремистов, заявил вице-премьер и глава итальянского МВД Маттео Сальвини.

Сальвини заявил, что Россия является фундаментальным союзником Европы против терроризма, и что европейцы «должны работать вместе с президентом России Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов», пишут «Известия».

«Я очень рад, что американский президент Дональд Трамп имеет такие же намерения в отношении России, как и я Позиция нового итальянского правительства», - сказал итальянский премьер.

Ранее сообщалось, что новые власти Италии намерены сформировать позицию по Крыму.

Также премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за возвращение России в G7.