В ООН заявили о применяемых на Украине пытках

На территории всей Украины применяются пытки, – к такому выводу пришел спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения Нильс Мельцер после 12-дневной поездки по стране.

«Пытки и жестокое обращение продолжают применяться, оставаясь безнаказанными, по всей территории страны, в том числе на территориях, неподконтрольных правительству», считает Мельцер, передает ТАСС со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По словам спецдокладчика, «кроме угроз о сексуальном насилии и оскорблений, наиболее часто применяемые методы пыток, предположительно, – избиение руками, предметами и ногами, электрошок, удушение, подвешивание и имитация казни, в том числе по отношению к 14-летним подросткам».

Он призвал украинские власти принять меры для «предотвращения любой возможности допущения пыток и безнаказанности за применение пыток или жестокое обращение».

Отмечается, что с 28 мая по 8 июня Мельтцер посетил места содержания под стражей, встретился с представителями органов власти и учреждений, которые занимаются правами человека, а также с представителями гражданского общества, жертвами пыток и их семьями. Также он побывал на Донбассе.