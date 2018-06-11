Москалькова рассказала об условиях содержания заключенных украинцев

Задержанные в Крыму украинцы содержатся в хороших условиях, получают трехразовое питание и могут гулять, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания. Техническое оснащение камер проверяется ежедневно. В случае выявления каких-либо неисправностей работники учреждения принимают меры для их устранения», – сообщила Москалькова в ответ на просьбу Украины проверить условия содержания задержанных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского омбудсмена.

По ее словам, задержанные в СИЗО обеспечены трехразовым питанием, им разрешено получать без ограничений посылки и передачи, а также им предоставляется ежедневная прогулка длительностью не менее часа, а препятствий для посещения задержанных адвокатами не установлено.

Москалькова также отметила, что в беседе с нею заключенные «не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО» и «не подтвердили применения к ним физического или психологического воздействия».

Отмечается, что ранее Москалькова в ответ на официальное обращение уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой проверила условия содержания и оказания медпомощи украинцам Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асаны Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

В субботу Москалькова договорилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой согласовать списки и график посещения российских заключенных на Украине и наоборот.