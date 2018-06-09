Москалькова сказала, кого посетит в тюрьмах Украины

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в телефонном разговоре договорилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой согласовать списки и график посещения заключенных.

В первую очередь российский омбудсмен хочет посетить главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, активистку крымского отделения движения «Волонтеры победы» Елену Одновол и бывших российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, передает РИА «Новости» слова Москальковой.

Ранее в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Петром Порошенко. В ходе разговора стороны подтвердили договоренность о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России. Стороны заявили о необходимости скорейшего освобождения таких заключенных.