Семья из трех человек утонула в Забайкалье

В воскресенье семья из трех человек при попытке переправиться утонула на реке Шилка в Забайкалье.

«Около 14 часов в Сретенском районе Забайкалья при переправе через реку произошло опрокидывание лодки, в результате чего утонули супружеская пара и их 10-летняя дочь. По данному факту следственными органами СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка», – сообщается на сайте краевого СК.

По данным следствия, 45-летний мужчина, его 43-летняя жена и 10-летняя дочь переправлялись через реку Шилка на лодке вместе с ее 67-летним владельцем. В нескольких десятках метрах от берега лодка опрокинулась. Выбраться на берег удалось лишь пожилому мужчине.

Тела утонувших пока не обнаружены, организованы поиски.

Процессуальное решение следователи примут после детального выяснения обстоятельств произошедшего, отмечено в сообщении.