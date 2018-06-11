Климкин рассказал, как Киев хочет достичь мира в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, какими способами украинские власти планируют достичь мира на территории Донбасса.

«Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам делать свое: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом – это путь к миру», – написал Климкин в своем Twitter.

В понедельник глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что согласен рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ.

Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.