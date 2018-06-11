Актрису Русланову экстренно госпитализировали

Народная артистка России Нина Русланова была экстренно госпитализирована в московскую больницу.

72-летняя Русланова упала в своей квартире в центре Москвы и сильно ударилась головой, сообщает «Рен-ТВ».

Дома были родственники, которые вызвали скорую помощь. Актрису экстренно отвезли в больницу, однако отпустили утром после оказания необходимой медпомощи.

Нина Русланова – советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка России. Известна по фильмам «Знак беды», «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня» и другим картинам.