Путин поздравил кемеровчан со 100-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемерово со 100-летием основания города.

«Этот юбилей – большое, важное событие в жизни города, Кузбасса и всей России. История Кемерова писалась мужественными, талантливыми людьми, которые осваивали богатые природные месторождения, вводили в строй объекты угледобывающей, промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

По его словам, благодаря упорному, созидательному труду местных жителей Кемерово вырос в крупный индустриальный, культурный, образовательный, научный центр, стал столицей одного из экономически развитых регионов Западной Сибири.

«И конечно, особая страница летописи города связана с его вкладом в Великую Победу. Отрадно, что жители Кемерова с огромным уважением относятся к замечательным традициям своих отцов и дедов, стремятся эффективно решать стоящие перед городом задачи и по праву славятся широтой души, щедростью и гостеприимством», – отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что «искренняя любовь к родной земле, настойчивость и истинно сибирский характер» и будут помогать кемеровчанам в осуществлении намеченных планов.