Определен фильм-победитель «Кинотавра»

Главный приз 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм Наталии Мещаниновой «Сердце мира».

Церемония награждения лауреатов фестиваля проходит в воскресенье в Зимнем театре Сочи, передает ТАСС.

Степан Девонин и Анна Слю признаны лучшими актерами – они сыграли главные роли в фильмах «Подбросы» Ивана Твердовского и «Сердце мира» соответственно.

Григорий Константинопольский получил приз за лучшую режиссуру – он отмечен за фильм «Русский бес».