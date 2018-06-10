Нобелевский лауреат: Для Трампа на саммите G7 «превыше всего» оказалась Россия

Саммит G7 закончился доселе невиданным провалом для США из-за действий американского президента Дональда Трампа, который поставил «превыше всего» не Америку, а Россию, пишет для The New York Times лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

Катастрофы, подобной нынешнему саммиту G7, пишет Кругман, мир еще не видел, эта встреча может стать предвестником торговой войны и падения западного альянса, передает RT текст его статьи.

По мнению экономиста, при наиболее благоприятном исходе саммит подорвет репутацию США как надежного союзника в ближайшие десятилетия, так как даже в случае ухода Трампа «с позором» все будут помнить о возможности того, что к власти может прийти кто-то, похожий на него.

«Что же произошло в Квебеке? Я уже вижу заголовки следующего содержания: Трамп занял воинствующую позицию в духе «Америка превыше всего» (слоган Трампа на выборах – ВЗГЛЯД), потребовав от наших союзников больших уступок, что было бы нехорошо. Однако реальность гораздо хуже», – пишет Кругман.

По его мнению, Трамп ставил не Америку превыше всего, «лучше было бы сказать «Россия превыше всего».

Призыв вернуть Россию в G7 экономист назвал нелепым, так как «Россия всегда была «выскочкой», которая попала в группу крупнейших экономик чисто по стратегическим причинам».

8 июня президент США Донадьд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку», так как это будет хорошо для России, США, других участников группы и всего мира.

В Кремле в ответ на это заявление отметили, что Москва концентрируется на других форматах, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась назад в «большую восьмерку». Президент России Владимир Путин отметил, что страна никогда и не выходила из G8.