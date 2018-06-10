При взрыве гранаты в ночном клубе на Украине пострадали семь человек

В результате взрыва гранаты в ночном клубе «Луна» в городе Сумы на Украине пострадали семь человек, сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Эльвира Багинова.

«В 6.00 (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе «Луна»… Неизвестный подорвал, по предварительным данным, гранату на лестнице ночного клуба», – сказала Багинова в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, подозреваемый в совершении данного преступления задержан и доставлен в Сумское отделение полиции.

В результате взрыва пострадали семь человек, их госпитализировали. На месте работает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Позже пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что правоохранители завели уголовное дело по четырем статьям: «покушение на убийство», «сопротивление сотрудникам полиции», «хранение и применение огнестрельного оружия» и «хулиганство».