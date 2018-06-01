Минстрой вмешался в ситуацию с приостановкой масштабной стройки жилья в Подмосковье

Дома, возводимые подмосковным девелопером Urban Group, будут достроены, заявили в министерстве строительтства и ЖКХ России.

«Строительство объектов компании застройщика Urban Group будет завершено. Учитывая значимость и масштабность проектов, которые ведет компания, правительство России взяло ситуацию под контроль», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Минстрое добавили, что «принято решение о поддержке завершения строительства Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительством Московской области».

В среду, 30 мая, в Urban Group объявили о приостановке продаж в связи с аудитом компании. До этого застройщик начал формирование антикризисной команды.

Гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник сообщал, что по поручению правительства России и Минстроя фонд начал аудит Urban Group для оценки объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы.

Также сообщалось, что в России с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья. СМИ связывают эту инициативу с проблемами крупного подмосковного застройщика Urban Group.