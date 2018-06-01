В России могут запретить продажу недостроенного жилья

В России с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья, сообщают СМИ.

Застройщики пытались добиться смягчения требований, но «получилось наоборот», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещания президента России Владимира Путина с девелоперами.

Источники сообщают, что позиция главы государства заключается в уходе от долевого строительства.

Поправки в закон о долевом строительстве были приняты в 2017 году; по ним уже летом 2019 года застройщики смогут получать деньги за проданное жилье лишь после сдачи квартиры покупателям.

До того средства должны храниться на специальных счетах в банках, доступа к которым нет ни у продавца, ни у покупателя. Строительство девелоперы должны финансировать за свой счет или брать в кредит.

Закон предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июня 2019 года, однако глава государства потребовал сделать это раньше, «чуть ли не в этом году».

Что же касается продажи недостроенного жилья, ее могут запретить уже через два года.

Позицию властей связывают с проблемами крупного подмосковного застройщика Urban Group: у девелопера приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве, на недостроенное жилье ищут инвесторов.

Напомним, Владимир Путин в майском суперуказе потребовал обеспечить россиян доступным и комфортным жильем. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, что будет с жильем и городской средой России к 2024 году.