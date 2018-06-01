Ночной полет МиГ-31 в стратосфере запечатлели на видео

Появилось видео ночного полета высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 в стратосфере над Камчаткой.

Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда».

Самолеты поднялись в воздух рано утром с камчатской авиабазы Елизово.

«В соответствие с планом боевой подготовки летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации ТОФ первыми в ВС России провели командирские полеты в новом учебном полугодии», – рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Экипажи истребителей отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, в частности решение задач по предназначению в условиях погодного минимума. Было отработано и пилотирование боевых машин на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, полеты в стратосферу, а также выполнение посадки по приборам.

«Особое внимание уделяется пилотированию над океаном в отсутствие ориентиров на воде», – отметил Воскресенский. Экипажи МиГ-31 также отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме при выполнении взлета, захода на посадку и ухода на второй круг.

В январе Минобороны опубликовало видео тренировочного боя МиГ-31 в стратосфере. Учебный бой провели на Камчатке на высоте около 20 километров.