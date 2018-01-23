Опубликовано видео тренировочного боя МиГ-31 в стратосфере

Министерство обороны опубликовало видео занятий летчиков морской авиации Тихоокеанского флота по перехвату в стратосфере условного нарушителя.

Видео появилось в Facebook Минобороны. Показаны моменты взлета, приземления МиГ-31 и их работы в воздухе.

О проведении таких учений сообщалось утром во вторник. Учебный бой провели на Камчатке на высоте около 20 километров. МиГ-31 на высоте 14 километров и на скорости более 2200 км/ч нашел, захватил и уничтожил воздушную цель электронным пуском ракеты.