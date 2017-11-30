Морские летчики провели бой в стратосфере

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке провели занятия по перехвату в стратосфере условного нарушителя, сообщила пресс-служба флота.

«В роли нарушителя воздушной границы выступил высотный истребитель-перехватчик МиГ-31, летящий на высоте около 20 километров», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

На перехват «нарушителя» с авиабазы Елизово был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31, причем искать и уничтожать «противника» он должен был без помощи ПВО.

МиГ-31 на высоте 14 километров и на скорости более 2200 км/ч нашел, захватил и уничтожил воздушную цель электронным пуском ракеты.

Напомним, истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиацентра в Нижегородской области в ходе учений отработали перехват самолетов условного противника на больших высотах, в том числе в нижних слоях стратосферы.