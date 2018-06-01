Конкурс «Добро не уходит на каникулы» стартовал в России

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» стартовал в пятницу, 1 июня, в рамках Года добровольца в России, конкурс призван разнообразить летний отдых школьников и вовлечь их в волонтерскую деятельность.

«Добро не уходит на каникулы» – это квест-игра, которая мотивирует детей и подростков совершать конкретные полезные дела. Накормить бездомных животных, отчистить двор от мусора, провести просветительские обучающие мероприятия с детьми помладше, помочь пенсионеру и многое другое смогут сделать дети этим летом. О совершенных поступках ребята будут рассказывать в социальных сетях, показывая, что добрые дела – это легко и интересно, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Задания конкурса еженедельно будут появляться на официальной странице vk.com/letodobra. Они охватят 10 тематических направлений: «Свой дом/квартира», «Природа», «Культура», «Семья», «Школа», «Спорт/ЗОЖ», «Животные», «Пожилые люди», «Двор» и «Младшие дети». Кроме того, в игру включены задание от звезд и событийные номинации (День России, День Отца).

«Мы чаще выкладываем посты про еду, чем про добрые дела. Но своим примером каждый может вдохновить других. Поэтому мы запускаем конкурс, в котором призываем всех рассказывать о своих полезных и добрых поступках, привлекать к ним друзей и делать мир лучше. К концу лета благодаря счетчику добрых дел можно будет увидеть, насколько теплее, ярче и счастливее стало лето именно потому, что «добро не уходит на каникулы», – говорят организаторы конкурса.

Участники конкурса будут совершать добрые дела, выполнять задания и рассказывать об этом на своих страницах в социальной сети под хештегом #ЛетоСПользой. Каждую неделю организаторы будут выбирать трех победителей, а по итогам всего конкурса определяться обладатели супер-призов. Стоит отметить, что чем больше добрых дел сделают все участники конкурса, тем больше заданий и призов появится.

Лучшие смогут выиграть путевку во всероссийский детский центр, тур на Камчатку или в Крым, лонгборд, экшн-камеру, гироскутер, фотоаппарат и другие ценные призы.

Участником конкурса может стать любой ребенок и подросток до 18 лет, проживающий в России и имеющий личную страницу в социальной сети «ВКонтакте». Итоги конкурса будут подведены 28 августа, а супер-призы будут разыграны 9 сентября в интернет-шоу «ВКонтакте».

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца. В середине мая прошел Всероссийский открытый урок «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь», организованный Министерством образования и науки России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», мероприятие было посвящено волонтерству.