Российские школьники узнали, как волонтерство может перевернуть жизнь

В четверг состоялся Всероссийский открытый урок «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь», организованный Министерством образования и науки России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», мероприятие было посвящено волонтерству.

В уроке приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета по проведению Года добровольца Сергей Кириенко и зампредседателя оргкомитета, исполняющая обязанности министра образования и науки России Ольга Васильева.

Кириенко отметил значимость добровольчества. «Волонтерство – это возможность начать менять мир прямо здесь и сейчас. Каждый из нас хочет сделать мир лучше. Но вы либо ждете, когда мир изменится или его изменит кто-то другой. Либо начинаете менять его сами. И это принципиально важно для страны. Потому что, если в стране живут неравнодушные люди, которые совершают добрые дела, кардинально меняется судьба страны. Именно поэтому президент Владимир Путин объявил этот год Годом волонтера и добровольца», – сказал он.



Став добровольцем, школьник может помочь в организации крупнейших мировых событий. Чтобы пройти отбор, необходимо знать английский язык и обладать определенными компетенциями.

«Важно, чтобы волонтеры были коммуникабельные, стрессоустойчивые, умели работать в команде, и, конечно же, хотели стать частью этого события», – заявила директор Департамента по работе с волонтерами Оргкомитета «Россия-2018» по подготовке чемпионата мира по футболу в России, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Татьяна Гомзякова.



Руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук рассказал старшеклассникам о том, что добровольчество может также помочь и в выборе профессии. «Около 65% волонтеров-медиков в будущем связывают свою жизнь с медициной: поступают в профильные колледжи и вузы. Волонтерство – это действительно старт в профессию. Ребята еще во время школы могут погрузиться в такую интересную, неизведанную медицину и подумать о здоровье каждого из нас», – отметил он.

Некоторые добровольцы участвуют в волонтерских проектах не только ради новых знаний, но и ради новых знакомств. «Сюда идут за реальной жизнью. А в ней есть все: и новый опыт, и новые переживания, и новые люди. То, что в школе не преподают. Волонтерство вытаскивает из тебя таланты, о которых ты и сам не подозревал. Потому и дружбы тут завязываются на всю жизнь, и любовь рождается. Ты развиваешься, как человек, как личность», – заметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Модератором встречи выступила известная телеведущая Яна Чурикова. На протяжении всего урока ребята принимали участие в опросе «Что тебя вдохновляет на участие в волонтерских проектах?». Большинство из них выбрали вариант «возможность найти друзей и любовь». Кириенко добавил, что знакомство с единомышленниками – это действительно одна из важных составляющих волонтерства, и пригласил школьников участвовать в конкурсе «Добро не уходит на каникулы».

Итоги урока подвела глава Минобрнауки. «У нас сегодня удивительный день. Мы заканчиваем цикл Всероссийских открытых уроков под общим девизом «Россия, устремленная в будущее», который открыл 1 сентября прошлого года наш президент. Что будет дальше? Мы продолжим уроки в следующем учебном году», – сказала Васильева.

И.о. министра также анонсировала конкурсный отбор педагогов для участия во всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ – 2018». Прием заявок начнется в конце мая – начале июня.



Всероссийский открытый урок «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь» стал восьмым в цикле мероприятий, проводимых Минобрнауки совместно с порталом «ПроеКТОриЯ», и последним в этом учебном году. Всего открытые уроки набрали больше 34 млн просмотров в социальных сетях и объединили 22 тыс. школ страны.