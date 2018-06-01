Песков назвал утверждения о причастности России к «убийству» Бабченко инсинуациями

Любые заявление о якобы причастности России к «убийству» журналиста Аркадия Бабченко являются инсинуациями, всю историю в целом можно назвать «развесистой клюквой», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если говорить серьезно, то, конечно, никаких фондов в России не существует. Любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является ни чем иным как инсинуацией, и они не соответствуют действительности», – сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть существование в России такого «приватного фонда Путина».

Он добавил, что «если говорить в шутку», то «не знаю, как язык Шекспира будет опять соперничать с великим и могучим, но вся история, все эти показания, любой трезво мыслящий человек, когда это читает или видит, вся история, показания являются ни чем иным, как развесистой клюквой».

«Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут», – заключил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

Напомним, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая. Его считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге службы безопасности Украины.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, сколько человек были в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин заявил, что скандал с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко опозорил Украину.