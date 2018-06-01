Кремль анонсировал «напряженный трафик» глав государств на ЧМ-2018

Список глав государств, которые приедут на ЧМ-2018, уже известен, ожидается, что это будет не просто мировой праздник спорта, но и напряженный трафик гостей на высоком и высшем уровнях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Целый набор уже известен. Там постоянно будет достаточно много глав государств, правительств приезжать на разные матчи, на свои команды. Уже сейчас ведется очень напряженная подготовка. Это будет не просто огромный, мировой праздник спорта, но еще и такой напряженный трафик гостей на высоком и высшем уровне», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 25 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется посетить чемпионат мира по футболу в России.