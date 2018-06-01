Источник сообщил об отставке руководителя столичного главка СК

Начальник Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов подал рапорт об отставке, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Дрыманов подал в отставку. Накануне он написал рапорт о выходе на пенсию в связи с достижением им предельного возраста. Данный рапорт был завизирован», – сказал источник ТАСС.

В марте источники сообщали, что Дрыманову направили повестку в суд для допроса в качестве свидетеля по делу главы управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки.

В январе стало известно, что Дрыманов проходит по делу Максименко свидетелем. До этого прокурор по делу Максименко заявил в суде, что Дрыманов получил взятку за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.