Прокурор рассказал о статусе генерала Дрыманова в деле полковника Максименко

Глава столичного СУ СК Александр Дрыманов проходит по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко свидетелем, сообщил в суде прокурор Борис Локтионов.

«Дрыманов проходит свидетелем по делу», – сообщил гособвинитель, возражая против запроса суда в СК РФ о результате проверки в отношении Дрыманова, передает РИА «Новости».

Ранее адвокат Максименко Андрей Гривцов сообщил, что материалы в отношении Александра Дрыманова были выделены в отдельное производство из дела о взятке от людей вора в законе Шакро Молодого.

«Материалы в отношении Дрыманова 3 ноября 2017 года выделены в отдельное производство и направлены в СК России для проверки и принятия решения. Можно предполагать, что по этим материалам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», – сказал адвокат.

Между тем, как сообщил судья Мосгорсуда Олег Музыченко, замглавы управления собственной безопасности СК полковник Александр Ламонов, проходящий по делу Максименко свидетелем, заключил сделку со следствием по делу о получении взятки за освобождение «авторитета» Итальянца.

«В соответствии с тем, что вами было заключено досудебное соглашение, разъясняю, что мы не будем вас предупреждать об ответственности за дачу ложных показаний, вы должны давать правдивые показания», – сказал Музыченко Ламонову.

Накануне прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко заявил в суде, что глава столичного главка СК Александр Дрыманов получил взятку за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

До этого со ссылкой на ФСБ сообщалось, что на взятки высокопоставленным сотрудникам СК за освобождение из-под стражи сподвижника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова летом 2016 года было выделено не 500 тыс. долларов, как предполагалось ранее, а в 10 раз больше.

Калашова задержали в июле 2016. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, его арестовали по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года. После были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Шакро Молодого. Фигурантами стали замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, Александр Ламонов, Михаил Максименко.