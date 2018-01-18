СМИ: На освобождение сподвижника Шакро Молодого собрали 5 млн долларов

Сотрудники ФСБ выяснили, что на взятки высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета за освобождение из-под стражи ближайшего сподвижника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова летом 2016 года было выделено не 500 тыс. долларов, как предполагалось ранее, а в 10 раз больше.

По словам источника, Шакро Молодой, уголовное дело которого о вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким слушается сейчас в суде, прямого отношения к этому преступлению не имел. Инициатором жестких переговоров с Ким и случившейся вслед за ними перестрелки 14 декабря 2015 года, по версии следствия, стал ближайший сподвижник вора Андрей Кочуйков (Итальянец). Последовавший затем арест Кочуйкова Шакро, по данным источника, принял близко к сердцу и приказал подручным добиться освобождения соратника из-под стражи.

Люди из ближайшего окружения вора в законе обратились за помощью к крупным бизнесменам, которым Шакро в разное время помогал решать проблемы с криминалитетом. Те откликнулись на призыв, собрав около 5 млн долларов. Такую сумму, по данным участников схемы, запросил у них тогдашний начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаил Максименко. За эти деньги Максименко якобы пообещал решить все вопросы со следствием, подразделениями внутреннего процессуального контроля и руководством комитета.

Первый транш в размере 500 тыс. долларов Максименко, по мнению следствия, поступил от владельца сети ресторанов Олега Шейхаметова. При этом Максименко, по некоторым данным, взял себе только 400 тыс. долларов, а остальные 100 тыс. долларов отдал трем подручным, через которых была передана взятка.

ФСБ считает, что на освобождение Итальянца передал 500 тыс. евро и крупный девелопер Дмитрий Смычковский, проживающий сейчас в США и объявленный в международный розыск. По данным следствия, деньги бизнесмен передавал через тех же посредников, однако вознаграждения на этот раз они не получили.

Также, как пишет «Коммерсант», из показаний обвиняемых и материалов их оперативной разработки следует, что помимо Шейхаметова и Смычковского деньги на освобождение Итальянца предоставили еще как минимум три крупных бизнесмена. Сотрудничать со следствием они не хотят, а принудить их к этому ФСБ не может: предполагаемые взяткодатели либо скрываются за границей, либо обладают особым юридическим статусом и поэтому неприкосновенны.

Калашов был задержан в июле 2016. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, его арестовали по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года. После были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Шакро Молодого. Фигурантами стали замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, Александр Ламонов, Михаил Максименко.