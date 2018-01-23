Прокурор: Начальник московского главка СК получил взятку за освобождение Итальянца

Руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов получил взятку за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, заявил в суде прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко.

Это заявление обвинитель Борис Локтионов сделал в ходе первого заседания по делу Максименко, которого непосредственно обвиняют в получении взятки по этому делу, передает РИА «Новости».

По его словам, в марте 2016 года Максименко был осведомлен, что Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и руководитель следственного управления по ЦАО ГСУСК Москвы Алексей Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от Смычковского, предприняли меры к решению вопроса об освобождении Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации преступлений.

В настоящий момент Дрыманов проходит по этому делу свидетелем.

Сам Максименко не признает вину в получении взятки. «Да, мне понятно, в чем меня обвиняют. Вину я свою не признаю. Каких-либо взяток я не получал», – сказал он в суде, передает ТАСС.

Вместе с тем, в январе СМИ сообщали, что сотрудники ФСБ выяснили, что на взятки высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета за освобождение из-под стражи ближайшего сподвижника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова летом 2016 года было выделено не 500 тыс. долларов, как предполагалось ранее, а в 10 раз больше.

Калашов был задержан в июле 2016. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, его арестовали по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года. После были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Шакро Молодого. Фигурантами стали замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, Александр Ламонов, Михаил Максименко.