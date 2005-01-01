Поветкин рассказал о бое против Джошуа за титул чемпиона мира

Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии WBA может состояться в Великобритании осенью 2018 года.

«Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Энтони Джошуа. Когда и где он состоится, пока неизвестно, все зависит от промоутеров. Скорее всего, бой пройдет в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата», – передает ТАСС слова Поветкина.

Напомним, 31 марта в Кардиффе чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, одержав победу нокаутом над британцем Дэвидом Прайсом.

После этой победы, 6 апреля, Александр Поветкин был официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.

В апреле промоутер Джошуа Эдди Херн заявил, что его клиент не хочет драться с Александром Поветкиным в России из-за проблем с допингом.