Поветкин получил возможность биться за титул чемпиона мира WBA

Александр Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа, сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа. Срок на организацию поединка – 150 дней с сегодняшнего дня, 30 дней на переговоры, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем боксировать до Саши», – передает ТАСС сообщение Рябинского в Twitter.

Напомним, 31 марта в Кардиффе чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, одержав победу нокаутом над британцем Дэвидом Прайсом.